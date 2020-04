Vijf podcasts zijn genomineerd voor De Tegel, een van de hoogste journalistieke prijzen van Nederland. De vijf zijn genomineerd in de categorie ‘Audio’. Het gaat om onder meer podcasts van NPO Radio 1, NRC en De Volkskrant.

De podcasts die genomineerd zijn:

1. Groenteman in de Kast’ van De Volkskrant

2. De Wielerpodcast ‘El Tarangu’ van VPRO

3. ‘De genocide in Rwanda: 25 jaar later’ van NRC

4. ‘Verstrikt’, over zelfdoding, van Omroep Gelderland

5. ‘Het Schimmenspel’ van NPO Radio 1

In de radiodocu ‘Het Schimmenspel’ gaat filmregisseur Frans Weisz op zoek naar zijn vader, de in 1933 voor de nazi’s uit Duitsland gevluchte acteur Géza L. Weisz. Hij overleed in 1944. ‘Het Schimmenspel’ is een documentaire van Tom Rooduijn.

Uitreiking

Het NPO Radio 1-programma ‘Reporter Radio’ maakt ook kans op een Tegel, in de categorie ‘CBS Data’, met het onderzoek naar zorgfraude in Nederland.

De uitreiking van de prestigieuze journalistieke prijzen stond gepland voor 8 juni, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Onduidelijk is nog hoe de uitreiking nu plaatsvindt. Alle genomineerden voor De Tegel zijn hier te vinden.

Foto: PxHere