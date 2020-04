Voormalig radiomaker Ad Roland is gisteren benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is een van de hoogste ridderordes in Nederland en tevens de hoogste onderscheiding die ooit in Rolands woonplaats Culemborg is uitgereikt. De oud-radiomaker kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse radio.

Roland was als radiomaker vooral actief in de jaren zeventig en tachtig, toen hij TROS-programma’s als ‘De Nederlandstalige Top 10’, ‘Polderpopparade’ en ‘Europarade’ presenteerde op Hilversum 3, dat later in de jaren tachtig Radio 3 ging heten.

Achter de schermen

In 1988 vertrok Roland bij de TROS, waarna hij vooral achter de schermen bij de radio actief was. Hij wordt geroemd om zijn verdiensten op radiogebied in binnen- en buitenland. Zo begon onder Rolands leiding onder meer Frits Spits bij de radio en begeleidde hij radiostations met de start of herontwikkeling. Roland bedacht als zelfstandig ondernemer ook diverse onderzoeken op het gebied van radio-innovatie.

De Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw wordt niet vaak uitgereikt. Tijdens de lintjesregen van dit jaar gebeurde dat slechts elf keer.

Foto: Videostill