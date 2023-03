NPO Radio 1 volgt de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen op de voet. De nieuws- en sportzender is in alle provincies en bespreekt de belangrijkste landelijke en regionale verkiezingsthema’s, met politici die het beleid maken en mensen die dat beleid ondervinden.

Vandaag tussen 17:00 en 19:00 uur gaan zestien fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in debat onder leiding van Winfried Baijens en Wilma Borgman. In het debat komen onder meer wonen, migratie en vertrouwen in de politiek aan de orde. Deze thema’s worden tijdens deze uitzending ook besproken met verschillende leden van Provinciale Staten.

Vanaf maandag is er vervolgens meer aandacht voor de verkiezing op de zender. Het programma ‘Dit is de Dag’ heet dan 1.5 week ‘Dit is de Dag in alle Staten’, Margje Fikse en Tijs van den Brink gaan elke dag naar een andere provincie. Samen met mensen in het publiek bevragen ze een partijkopstuk en de provinciale lijsttrekker over de actualiteit en één groot provinciaal thema. Deze uitzending is ook live te zien op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1 en gaat daar een half uur langer door. ‘Dit is de Dag in alle Staten’ behandelt op dat platform nog een tweede onderwerp dat relevant is de desbetreffende provincie.

Het wekelijkse Haagse Lobby maakt twee uitzendingen met de regionale omroepen RTV Noord, RTV Oost en Omroep Brabant. Tijdens de uitzendingen behandelt Martijn de Greve samen met een presentator van de betreffende regionale omroep onder meer de kloof tussen Den Haag en de regio en de stikstofproblematiek. De regionale omroepen hebben hun wortels diep in de provincie, waardoor deze onderwerpen ook door een regionale bril worden bekeken.

De vaste columnisten van De Nieuws BV kennen we als de ‘Druktemakers’. Kees van Amstel, Pieter Derks, Ellen Deckwitz, Dolf Jansen en Marcel van Roosmalen delen hun scherpe mening normaal gesproken in de Hilversumse studio. Voor deze verkiezingen gaan ze nu het land in en maken reportages over klimaat, wonen, het waterschap en bereikbaarheid.

Op de avond van de verkiezingen is er een speciaal programma op Radio 1 met alle uitslagen. Mark Visser en Tijs van den Brink bespreken de uitkomsten van de verkiezingen met gasten en politiek duider Wilma Borgman. Ook zijn er verslaggevers in het hele land voor laatste reacties uit de provincies en van de politieke partijen. Deze uitzending is er van 20:30 tot 01:00 uur

