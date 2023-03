Qmusic is ook de komende jaren mediapartner van het festival Tomorrowland in België. Hoeveel jaar de overeenkomst is verlengd zegt het radiostation niet, maar de laatste keer dat er een deal werd gesloten was dit voor twee jaar. Door de deal blijft Qmusic live-verslag doen van het festival en andere evenementen, zoals Tomorrowland Winter. Daarnaast worden er kaarten weggegeven.

Onderdeel van de overeenkomst is ook dat Qmusic de commerciële activiteiten van radiostation Tomorrowland One World Radio blijft verzorgen. Die zender is via DAB+ en online te horen. Op Qmusic zelf is zaterdagnacht tussen 02:00 en 03:00 uur het beste van One World Radio te horen met Menno Barreveld.

Qmusic nam twee jaar geleden het mediapartnerschap over van Radio 538. Deze maand is het winterfestival van Tomorrowland op Alpe d’Huez. Vandaag begint Qmusic met de promotie daarvan.

Foto: Qmusic