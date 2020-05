De radiozenders zijn vanavond om 20:00 uur twee minuten stil in verband met Dodenherdenking. NPO Radio 1 doet uitgebreid verslag van de Nationale Herdenking en vanmorgen zijn in Spraakmakers Gerdi Verbeet en Kim Putters te gast om te praten over de betekenis van de dodenherdenking.

Ook heeft Radio 1 een aantal podcast rond 75 jaar bevrijding: Een jongen in de oorlog (NTR), De zomer van 45 (EO), Leven na de Oorlog en Verstilde Verhalen (Omroep MAX).

Op NPO 3FM doet nieuwslezeres Dieuwke Teertstra verslag van de Nationale Herdenking op de Dam. Daarnaast heeft Aafke Romeijn voor 3FM een vierdelige podcast serie gemaakt: ‘De familie Romeijn’, waarin ze met haar zus Anneke onderzoekt of hun familie fout was in de oorlog. Zo is er oom Aart Romeijn, die in dienst van de SS stierf aan het oostfront. Oom Gerrit Romeijn, die zo veel verdiende met het smokkelen van belangrijke documenten dat hij een privévliegtuig kocht. En dan is er nog de vader des huizes, die tijdens de oorlog als politieagent bleef werken in Amsterdam.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO