Rob Stenders en Leo Blokhuis gaan vanaf volgende week samen een programma maken op NPO Radio 2. Het duo presenteert in de nacht van zondag op maandag tussen 0:00 en 2:00 uur de ‘Verrukkelijke 15’. Onlangs werd al bekend dat de ‘iconische hitlijst’ terugkeert op Radio 2.

Rob en Leo gaan het vrijgekomen tijdslot vullen, waar tot vorige week Shay Kreuger te horen was. “Ik zit voortaan tot twee uur, dat vind ik al leuk. Maar om nou vier uur dat geleuter aan te horen van Leo, dat is misschien wat veel”, zei Leo vannacht op Radio 2.

‘Iconische hitlijst’

Vorig jaar presenteerde Rob al eenmalig de ‘Verrukkelijke 15 Allertijden’. Het was toen precies 30 jaar geleden dat het programma stopte.

“Vanaf volgende week, van twaalf tot twee, gaan wij de ‘Verrukkelijke 15’ nieuw leven inblazen. Dat was vroeger een iconische hitlijst op Radio 3″, aldus Leo. Over de inhoud van het programma: “Een hitlijst van vijftien platen die samengesteld worden door de luisteraars. Wij gooien platen op en jullie bepalen de volgorde van die platen. Je kunt natuurlijk ook zelf suggesties doen, en de dj’s van Radio 2 doen ook suggesties.”

Verrukkelijke 15

Rob: “In een te ver verleden stond de Verrukkelijke 15 te boek als smaakmaker. Ik was groot fan van oer-presentator Jeroen Soer en het programma zelf, en liet me er vaak muzikaal door beïnvloeden. Later had ik de eer om de Verrukkelijke 15 zelf te mogen presenteren en binnenkort mag ik dat grote genoegen andermaal smaken.”

De ‘Verrukkelijke 15’ is een hitlijst die stamt uit de jaren 80 en destijds werd uitgezonden op Radio 3. Rob Stenders presenteerde ook zelf het VARA-programma. De hitlijst werd in de jaren 80 samengesteld aan de hand van een voorselectie van de VARA-dj’s, gecombineerd met de inzendingen van luisteraars.

Het programma is vanaf 11 mei te horen op Radio 2 en is daarna terug te luisteren als podcast.

Foto: Linda Stulic