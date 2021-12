Giorgio Hokstam krijgt een programma in de weekendprogrammering van 100% NL. Vanaf 15 januari is de dj elke zaterdag en zondag van 09:00 tot 12:00 uur en op zondag ook van 15:00 tot 17:00 uur te horen op het station. Hij neemt de plek in van Niels van der Veen die bij Talpa gaat werken.

Giorgio begon zijn carrière als producer bij Qmusic, presenteerde verschillende programma’s bij SLAM! en was tot voor kort te horen op FunX met zijn eigen middagshow. Ook is hij regelmatig te zien als muziekdeskundige bij RTL Boulevard. “Ik ben ontzettend blij dat ik mijn radio-avontuur een nieuw leven in ga blazen”, zegt de Giorgio. “Mijn eerste programma’s als radiomaker maakte ik onder de vleugels van Radiocorp op SLAM!. Ik vind het daarom extra leuk om weer terug te keren op het oude nest. Ditmaal bij een zender die verantwoordelijk is voor het brengen van de beste muziek van eigen bodem.”

Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp, is blij met de komst van de dj: “Giorgio past als muziek- en radioliefhebber perfect in het 100% NL Team. Hij zal in het weekend onze luisteraars blij maken. Met Giorgio erbij zullen de stijgende luistercijfers absoluut doorzetten”.

Foto: FunX