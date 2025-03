Arnold Karskens heeft zijn rechtszaak tegen Ongehoord Nederland verloren. De oprichter en oud-voorzitter van de omroep wilde dat zijn ontslag werd teruggedraaid, maar de rechtbank in Den Haag oordeelde donderdag dat het ontslag terecht was.

Sinds 3 augustus stond Karskens op non-actief naar aanleiding van “een aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren”. Later die maand werd hij geschorst als bestuursvoorzitter. De klachten gingen over onder meer een onveilige werksfeer, beperking van de vrijheid van meningsuiting en vrouwonvriendelijke opmerkingen.

In oktober werd hij ontslagen bij de omroep. Dit ontslag pikte hij niet en zette de stap naar rechter. Die gaf hem geen gelijk hierin. Wel had de omroep de vastgelegde opzegtermijn van twee volle kalendermaanden in acht moeten nemen. Hiervoor krijgt de oud-hoofdredacteur een schadevergoeding die gelijk is aan het misgelopen loon.

Foto: Screenshot YouTube/WNL