Qmusic gaat het eigen opleidingstraject veranderen: Q-college wordt de Qmusic Academy. De zender wil breder gaan opleiden, met niet alleen dj’s, maar ook sidekicks en podcastmakers. Tijdens de trainingen leren zij onder meer over personal branding, stemgebruik en interviewtechnieken.

“Met de Qmusic Academy slaan we een nieuwe weg in met ons opleidingsprogramma”, zegt Roland Snoeijer, programmadirecteur van Qmusic. “We zijn nog steeds op zoek naar jong dj-talent, maar we kijken ook breder dan dat. Een moeder van pubers die altijd al sidekick wilde worden, of iemand die de stem wil worden van een zelfbedachte podcast: ook deze mensen kunnen zich nu opgeven. In de afgelopen jaren zijn we vanuit Qmusic steeds meer audiocontent gaan maken en daarom is het nu een goed moment om onze horizon in de opleiding te verbreden.”

Aanmelden voor de Qmusic Academy kan tot en met zondag 16 april via Qmusic.nl, waarna het selectieproces start. Voor mensen die twijfelen of de Qmusic Academy iets voor hen is, vindt op 30 maart een informatieborrel plaats. Het daadwerkelijke lesprogramma start begin mei en bestaat uit tien vrijdagavonden en zaterdagen.

Q-college

Bij Q-college was het een afvalrace naar een winnaar. Erik van Roekel was de eerste winnaar van de serie. Andere winnaars waren Marieke Elsinga, Kai Merckx, Stephan Bouwman en Nadine Roos.

Foto: Qmusic | Joeri van Breukelen