Medewerkers van de landelijke en regionale publieke omroepen krijgen met terugwerkende kracht een loonsverhoging van drie procent per 1 januari. Daarnaast krijgen ze een uitkering van 1 procent op 1 juli en op 1 januari 2023 weer twee procent loonsverhoging. Dat staat in de nieuwe CAO die de vakbonden hebben gesloten met de landelijke publieke omroepen (NPO) en regionale publieke omroepen (RPO). De nieuwe CAO loopt tot en met 31 december 2023.

Er zijn ook afspraken gemaakt over tijdelijke contracten. De NPO en RPO gaan het aantal mensen met een tijdelijk contract met een kwart verminderen. Ook voorziet de cao in nieuwe afspraken over hybride werken, dat wil zeggen; een deel van de werkweek op kantoor/locatie en een deel van de werkweek ‘plaats-onafhankelijk werken’.

Sneller dan ooit

Paul Doop, namens de raad van bestuur van de NPO: “Dit is goed nieuws voor al die betrokken en hardwerkende omroepmedewerkers die juist nu extra waardering van hun werkgever goed kunnen gebruiken. Er is de afgelopen jaren onder grote druk en spanning gewerkt en dat zal ook de komende tijd niet minder worden. Daarom is het snelle caoakkoord extra te prijzen.”

Jan Müller, directeur van de RPO: “We zijn blij dat we dankzij constructief overleg met de bonden sneller dan ooit tevoren tot een realistisch pakket aan afspraken zijn gekomen. Een pakket waarmee we als werkgevers onze waardering uitspreken voor de inzet van al onze medewerkers, ook in moeilijke tijden.”

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO