Voormalig KRO-dj Peter van Bruggen is gestart met een podcast. Hij maakt voor NPO Radio 5 de serie ‘Soundcheck’ waarin hij vertelt over zijn ontmoetingen met wereldsterren.

“Van Paul McCartney tot Van Morrison en van Elton John tot Paul Simon. Hij reed met ze mee naar optredens, zat met ze in kleedkamers en kwam op bezoek bij hen thuis. De verhalen over de ontmoetingen, met grote namen uit de nationale en internationale popmuziek, zijn te beluisteren in de podcast”, aldus de NPO.

Van de Bruggen (71) begon begin jaren ’80 bij Hilversum 3 en presenteerde onder meer ‘Weeshuis van de Hits’ en de ‘Breakfastclub’. Later maakte hij nog programma’s voor de KRO op Radio 2 en Radio 6. Nu keert hij even terug van zijn pensioen om deze podcastserie te maken.

De eerste aflevering van Soundcheck staat nu online en gaat over Elton John. De NPO zegt over deze aflevering: “Elton John vertelt aan Peter over de eenzaamheid van zijn huis. Vijf Bentley’s op de oprijlaan, een eigen discotheek en bioscoop, maar waar nooit iemand komt dansen of iemand komt kijken.” In toekomstige afleveringen staan onder meer Blondie en Sting centraal.

Luisteren kan via onder meer Apple Podcasts en Spotify.