Opnieuw zijn er problemen met de luistercijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De luistercijfers over week 6, die om 14:00 uur zijn gepubliceerd, zijn identiek aan die van een week eerder, in week 5. Een kwartier later zijn de juiste cijfers alsnog gepubliceerd.

Het is niet de eerste keer dat het verstrekken van de cijfers van het NMO fout gaat. In week 3 waren de cijfers uren vertraagd vanwege technische problemen. De luistercijfers zijn bovendien al meerdere keren na afloop gecorrigeerd. Zo had NPO 3FM een lager marktaandeel in week 52, tijdens het Glazen Huis, dan eerder was vermeld.

Radio 538 werd vorig jaar, in week 48, juist benadeeld in de luistercijfers. Bij controle bleek dat een aantal respondenten onterecht niet was meegenomen, waardoor de zender een lager marktaandeel had dan eigenlijk het geval was.