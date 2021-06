De opbrengst van 3FM Serious Request 2016, 2017 en 2018 heeft in totaal 418.214 mensen geholpen. Dat meldt het Rode Kruis in de jaarverantwoording. De besteding van de ruim 1,5 miljoen euro die bij 2019-editie werd ingezameld om mensenhandel tegen te gaan, is vanwege de coronapandemie tijdelijk stopgezet en/of vertraagd.

In 2016 haalde 3FM geld op voor de behandeling van longontsteking bij kinderen onder de vijf jaar. De opbrengst van 8,7 miljoen euro is gebruikt voor het ondersteunen van vaccinatiecampagnes, het zorgen voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, en het verbeteren van de gezondheidszorg. Het Rode Kruis zegt 232.676 mensen bereikt te hebben in Ethiopië, Ivoorkust, Mali, Soedan en Zambia.

2017 en 2018

In 2017 werd geld ingezameld voor families die elkaar uit het oog zijn verloren door oorlog of natuurgeweld. “Het Rode Kruis gebruikte de opbrengst van ruim 5 miljoen euro voor de opsporing, contactherstel, familiehereniging, en het verzenden van starters- en voedselpakketten voor herenigde families. Hiermee hebben we 128.829 mensen bereikt in Nigeria, Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, Ivoorkust en Nederland.”

In 2018 werd geld opgehaald voor drie goede doelen: de bescherming tegen natuurgeweld in de Filipijnen, Reanimatie en AED’s in Nederland en noodhulp in oorlog in Zuid-Soedan. Met de opbrengst van 1,4 miljoen euro zegt Het Rode Kruis 56.709 mensen bereikt te hebben in de Filipijnen, Nederland en Zuid-Soedan.

Dankbaar

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis: “We zijn dankbaar voor deze mooie samenwerking, de miljoenen mensen die we daarmee wereldwijd hebben kunnen helpen en alle rampen en crisissituaties die we samen met NPO 3FM op de kaart hebben gezet. We hebben veel moois om op terug te kijken.”

3FM Serious Request heeft sinds de eerste editie in 2004 meer dan 100 miljoen euro opgehaald voor Het Rode Kruis. Het hoogste eindbedrag ooit met Serious Request werd opgehaald in 2012, in Enschede. Er werd toen 13.839.731 euro ingezameld. Hoe de opbrengsten van de twee edities van Serious Request van 2020 zijn besteed, meldt Het Rode Kruis later.

Vorig jaar was de laatste keer dat 3FM geld inzamelde voor het Rode Kruis; vanaf dit jaar wordt er voor een ander doel gekozen.

Foto: NPO