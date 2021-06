Een man van 24 uit Den Haag heeft een taakstraf van 100 uur gekregen voor het bedreigen van FunX-dj Morad El Ouakili. Ook kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. Er was een celstraf van twee maanden geëist.

Morad maakte vorig jaar het programma Ramadan Late Night. De maandramadan en het draaien van muziek leek voor een aantal luisteraars een doodzonde, die bestraft moet worden met de dood. Het gevolg was dat meerdere medewerkers van de zender doodsbedreigingen kregen. Voor FunX reden om het programma uit de lucht te halen.

De politie deed digitaal onderzoek naar de bedreigingen. Vanaf het Instagramaccount van de Hagenaar kwamen veel bedreigingen. Daarop werd hij opgepakt.

Tevreden

FunX, NTR en de NPO zijn tevreden met de opsporing en veroordeling van de bedreiger. Jurre Bosman, directeur audio NPO: “Het is goed dat er een glashelder vonnis ligt in de zaak rondom Ramadan Late Night en de bedreiging van dj Morad El Ouakili. Honderd uur taakstraf is best een forse straf. Hiermee maakt de rechter duidelijk dat een poging om de persvrijheid te beperken niet ongestraft blijft, ook wanneer dit anoniem via social media gebeurt. Verder hoop ik dat alle makers bij FunX opgelucht zijn na deze uitspraak.”



