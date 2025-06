Jan de Hoop heeft zijn radioprogramma bij Omroep Gelderland gisteren gemist na een hartinfarct. “Ik werd vrijdagochtend om 7 uur wakker met een raar gevoel, druk op de borst en pijn aan mijn kaak en keel”, zegt de 70-jarige presentator vanuit het ziekenhuis in Terneuzen op Radio Gelderland. Hij was in Zeeland op een camping. “Op de wc ging ik zoeken en las ik dat het weleens een hartinfarct kon zijn.”

Toen heeft de partner van de presentator 112 gebeld. “Het is een beetje gênant, maar toen kwam er een ambulance met gillende sirene de camping op.” Het bleek inderdaad om een hartinfarct te gaan. Er zat een kleine verstopping in een zijtakje van een kransslagader.” In het ziekenhuis is dat verwijderd. Vandaag mag Jan de Hoop het ziekenhuis weer uit, maar moet het nog wel een maand rustig aan doen.

De afgelopen maand was Jan al op vakantie, maar hij presenteerde toch zijn weekendprogramma vanaf de camping.

Beterschapswensen

Via allerlei kanalen komen er beterschapswensen binnen voor de presentator. Van luisteraars, maar ook van bekende Nederlanders. “Van Rob Jetten (D66) tot Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt (Omroep MAX). Mijn oude baas Harm Taselaar – ook heel erg leuk – heeft gereageerd. Dus het is allemaal heel, heel erg lief en het doet me heel erg goed.”

Sinds 2016 presenteert Jan iedere zaterdag ‘De Hoop op Zaterdag’ op Radio Gelderland. Tot 2022 was hij presentator van het RTL Ontbijtnieuws. Daar stopte hij na 33 jaar mee.

Foto: Omroep Gelderland