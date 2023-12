De demissionaire staatssecretaris van Cultuur en Media Steven van Weyenberg laat Ongehoord Nederland! (ON!) in het publieke bestel. Hij maakt hiermee het voorlopige besluit van zijn voorganger, Gunay Uslu, definitief.

De staatssecretaris spreekt uit dat hij verwacht dat de omroep zich houdt aan de journalistieke code houdt en ook de verbeterplannen adequaat blijft doorvoeren. Daarnaast dient de omroep zich te houden aan de bindende besluiten van de NPO. Ook verwacht hij van ON! een constructieve houding richting de andere partijen binnen het bestel.

Mediawet

Het naleven van de journalistieke code moet onderdeel worden van de Mediawet, zodat het mogelijk wordt om bij het niet naleven van deze code een sanctie op te leggen. Dat heeft Van Weyenberg vandaag laten weten. Er zijn dus robuuste waarborgen nodig om handhaving mogelijk te maken. Het Commissariaat voor de Media moet er op gaan toezien dat omroepen zich aan de code houden, aldus Van Weyenberg.

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang: “De NPO heeft er met het verzoek aan de staatssecretaris naar gestreefd om helder te krijgen dat ON! zich aan de journalistieke code moet houden. Het is van groot belang dat die helderheid nu is gegeven door Van Weyenberg. De staatssecretaris stelt zelfs dat de journalistieke code in de wet moet worden verankerd. Er is dus geen ruimte voor een eigen interpretatie van de journalistieke regels. De staatssecretaris bevestigt hiermee dat onze verzoeken aan ON! om zich aan de journalistieke code te houden terecht zijn. Ook zal ON! zich aan de voorschriften moeten houden die de NPO verbindt aan het plaatsen van het programma Ongehoord Nieuws.”

De NPO gaat in het nieuwe jaar in gesprek met ON! over de verantwoordelijkheid die de omroep heeft om blijvend te laten zien dat ze de verbeteringen serieus nemen en beter samenwerken met de NPO en de andere omroepen.