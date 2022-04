Radio Rijnmond, Omroep West en NH Radio stoppen met onmiddellijke ingang met het radioprogramma ‘Muziek Voor Volwassenen’ van Johan Derksen. Reden is de uitspraken die hij deed in het SBS6-programma ‘Vandaag Inside’. Daarin zei hij dat dat hij in het verleden een bewusteloze vrouw heeft misbruikt door haar te penetreren met een kaars. Een dag later zwakte hij deze uitspraken af.

‘De leiding van Rijnmond nam geschokt kennis van het verhaal van Derksen, maar wilde geen overhaaste beslissingen nemen’, aldus de omroep. ‘Er werd voor gekozen de ‘Vandaag Inside’ -uitzending van woensdag af te wachten. In die uitzending nuanceerde Derksen zijn verhaal maar weigerde hij excuses aan te bieden. Hij deed de zaak af met het gegeven dat het min of meer bij de tijd van toen hoorde.’

De directeur en hoofdredacteur a.i. van Rijnmond hebben donderdagmiddag een uitgebreid gesprek gevoerd met Derksen. Daarin is aangegeven dat hij zich met zijn bekentenis weliswaar kwetsbaar heeft opgesteld, maar dat de lacherige toon en reacties aan de talkshowtafel daarna totaal ongepast en grensoverschrijdend waren. Het besluit om te stoppen is mede genomen, omdat er op dit punt een patroon van bagatellisering waarneembaar is.

Hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West zegt dat hij het programma stopt ‘uit respect voor alle vrouwen die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad’. “‘Het feit zelf en het nalaten van een kritische reflectie op zijn eigen gedrag zijn voor de omroep de redenen om dit programma te stoppen”, zegt de hoofdredacteur. “De excuses die zijn aangekondigd komen te laat. Los van de uitkomsten van het onderzoek door het OM: we wisten best dat we met Johan een unieke en eigenzinnige presentator op zender haalden, maar dat kan niet betekenen dat hij dingen uitdraagt die zo ver afstaan van wat wij als omroep tot onze waarden vinden behoren.”

“Grens overgegaan”

Hoofdredacteur a.i. Ruud van Os van RTV Rijnmond sluit zich daarbij aan. “Derksen is een grens overgegaan en heeft daarmee slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot in het diepst van hun ziel gekwetst. Bij Rijnmond is integriteit één van de kernwaarden waarmee we werken. Dat geldt voor alle werknemers, vast en freelance, dus ook voor Johan Derksen.”

Ter vervanging van ‘Muziek Voor Volwassenen’ zendt Radio Rijnmond voorlopig non-stop muziek uit.

Foto: ANP