Olivier Bakker heeft live op NPO 3FM gereageerd op de radiospot van Forum voor Democratie. In de commercial stelt de partij dat corona vooral gevaarlijk zou zijn voor specifieke groepen. “Het is een complete onzinreclame, sorry dat ik het zeg. Ik wil er niet meteen een politiek ding van maken, maar er worden gewoon leugens verspreid”, aldus de 3FM-dj.

Olivier reageerde onlangs direct na het reclameblok, bij de opening van ‘De Mega Top 30’, op de reclamespot van Forum. “Ten eerste, het is niet in de zendtijd van politieke partijen. Maar dat schijnt dan weer te mogen. De ziekenhuizen kunnen het niet meer aan, de Britse variant, en dat soort dingen. Houd dat even in je achterhoofd.”

“Niet alles wat daar gezegd werd, was waarheid”, zei Olivier over de Forum-reclame. Het fragment werd opgeduikeld in de podcast ‘Dit was de Radio’:

Bij de Reclame Code Commissie zijn tientallen klachten binnengekomen over het reclamespotje van Forum voor Democratie. De klachten zijn echter ongegrond verklaard.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede