Er is een enorme belangstelling voor nieuws rondom het coronavirus op zowel radio, tv als online. Dat vertelde Marcel Gelauff, hoofdredacteur van de NOS, vanmiddag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1. “De luistercijfers van radio komen later, maar de cijfers via online luisteren laten een flink grotere belangstelling zien.”

De NOS-hoofdredacteur: “Je ziet ook aan de kijkcijfers op tv dat er een enorme belangstelling is. Als geheel is er een enorm bereik van de NOS. Wie zien cijfers van 5 tot zelfs 7 miljoen unieke bezoekers op één dag. Het laat vooral de behoefte aan feitelijke informatie zien.”

De belangrijkste taak van de NOS? Gelauff: “Nieuws brengen, vertellen wat corona doet, servicegericht zijn, beschrijven wat er gebeurt.” De omroep maakt veel programma’s op NPO Radio 1 en verzorgt op alle publieke radiozenders de nieuwsbulletins.

Maatregelen bij de NOS

Volgens Gelauff zijn het ook voor de NOS bijzondere tijden. “Je kan je heel moeilijk voorstellen wat er volgende week gebeurt. Eerst denk je: zo heel ingrijpend kan het toch niet zijn? Je kunt het je letterlijk en figuurlijk niet voorstellen.”

Het coronavirus raakt ook het mediabedrijf, aldus de hoofdredacteur. “Als redactie proberen we ook veel thuis te werken. Op onze redactie is het nu veel rustiger dan anders.” In de tv-studio is plexiglas geplaatst tussen de verschillende werkplekken. Ook hebben microfoons van journalisten nu een langere ‘arm’, waarmee de interviewer voldoende afstand kan houden van een geïnterviewde.

Bij de NOS zijn volgens Gelauff geen gevallen bekend van corona. “Er zijn wel collega’s die verkouden zijn en die blijven thuis.” Het mediabedrijf nam eerder al maatregelen voor het gebruik van plopkappen, de schuimrubberen dop op microfoons. Verslaggevers wordt gevraagd om zoveel mogelijk zonder die plopkap te werken en de microfoon telkens schoon te maken met een desinfecterend doekje.

Foto: NPO Radio 1