OPEN Rotterdam is tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards uitgeroepen tot Omroep van het Jaar. Volgens de vakjury heeft de omroep het afgelopen jaar grote stappen hebben gemaakt en blinken ze uit in lokale journalistiek met maatschappelijk relevante thema’s en originele invalshoeken voor diverse doelgroepen. De jury noemt de omroep inspirerend, innovatief, creatief en verrassend. De prijzen zijn een initiatief van Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

Streekomroep RTV NOF (Noordoost Friesland, Dantumadiel) kreeg als genomineerde omroep een eervolle vermelding van de vakjury. De jury noemt het indrukwekkend wat de omroep in korte tijd presteert met een minimaal budget. “Deze omroep staat midden in de samenleving en laat zien wat je kunt bereiken met wat extra geld en een gelijkwaardige samenwerking met de regionale omroep. Het is heel bijzonder voor hoeveel kernen deze omroep lokale producties maakt. Ze illustreren dat ook in een grote lege streek een streekomroep de oplossing kan zijn mits een extra financiële impuls.”

Andere winnaars

Naast Omroep van het Jaar werden ook awards uitgereikt aan de genomineerden in vijf andere categorieën:

Nieuws

WOS/OPEN Rotterdam/SCHIE (Maassluis, Midden-Delfland, Westland, Rotterdam, Schiedam): Hoekse Lijn – De metro die miljoenen kostte.

Audio

Omroep P&M (Beesel, Peel en Maas): P&M Praot Plat

Video

OOG (Groningen): Perspectief

Innovatie

1Twente Enschede: OmArm Enschede

Presentatietalent

Bart Nelissen – Omroep P&M (Beesel, Peel en Maas)

Voor het eerst werd de titel Omroepvrijwilliger van het Jaar uitgereikt. De publieksverkiezing werd met de meeste stemmen gewonnen door Wesley Ferwerda van OOG (Groningen).

De vakjury wordt gevormd door Lauren Verster (juryvoorzitter), Evelien de Bruijn, Bart Jan Cune, Wilma Haan, Timo Kamst, Sieb Kroeske, Ton Verlind en Elger van der Wel. De award voor Omroep van het Jaar is mede beoordeeld door de afgevaardigde van de winnaar van de laatste editie, Flip van Willigen van 1Twente.