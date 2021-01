Bart Jan Cune verwierf bekendheid als vaste NOS-nieuwslezer in de middag op NPO 3FM. Zo schoof hij voor het laatste nieuws jarenlang aan bij ‘De Coen & Sander Show’. In 2015 maakte Bart Jan de overstap naar de ‘commerciëlen’, waar hij eerst voor 538 Groep en later Talpa Network de nieuwsredactie van de vier radiozenders inrichtte. Eind 2019 verliet hij het radiobedrijf.

Waarom vertrok je bij Talpa?

“Mijn opdracht was om het radionieuws naar een hoger plan te tillen. Dat was grotendeels wel gelukt. Na mijn periode bij 3FM heb ik een team met talentvolle nieuwslezers en nieuwsproducers bij elkaar mogen brengen voor Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Veronica. Daar kwamen de nieuwsbulletins voor de voice assistants van Google en Amazon bij.

Ik begon eind 2015 met twee lezers, van maandag tot en met donderdag op 538, en voor de overige uren kwam er een kant en klaar ANP-bulletin. Uiteindelijk zat er bij mijn vertrek een presentatieteam voor alle stations dat elke dag weer verschil weet te maken. Het is daarnaast gelukt om pril nieuwsleestalent te scouten en samen met Jantien van Tol intern op te leiden. Ik ben een bouwer, ik wilde niet op de winkel gaan passen, maar ik wilde vooral meer tijd met mijn gezin.”

Talpa voerde vorig jaar een forse reorganisatie door, waarbij ook flink in de nieuwsredactie gesneden werd. Deed dat pijn: je jarenlange werk zo wegbezuinigd zien worden?

“Het woord ‘wegbezuinigd’ vind ik veel te kort door de bocht. Ik weet dat de meeste nieuwslezers die ik heb binnengebracht er nog met veel plezier werken. Ik hoor ook nog dagelijks de nieuwsvormgeving die we voor elk station hebben ontwikkeld en nieuwskeuzes die gemaakt worden op basis van de formules die ik voor elk station heb geschreven.

Het nieuws bij Talpa Radio vind ik nog steeds van hoge kwaliteit en er wordt hoorbaar aandacht aan besteed. Dat er achter de schermen ook is gekeken naar de (kosten)structuur van het nieuws, verbaast mij niets. Ook gezien de acute urgentie van de coronacrisis en de aankoop van het ANP door Talpa Network. Al met al vind ik het vooral heel verdrietig voor al die Talpa oud-collega’s die hierdoor zijn geraakt.”



Ook bij Qmusic wordt nu geïnvesteerd in het nieuws; zo gaat het station samenwerken met NU.nl. Een logische keuze?

“Dat denk ik wel. Ik ben afgelopen jaar achter de schermen hierbij betrokken ben geweest. NU.nl heeft álles wat een radionieuwsbulletin nodig heeft: actuele en feitelijke berichtgeving, verslaggevers in het land en podcast. Ik denk dat hier een langdurige en waardevolle samenwerking uit kan ontstaan die beide merken versterkt.”

“NU.nl heeft álles wat een radionieuwsbulletin nodig heeft: actuele en feitelijke berichtgeving, verslaggevers in het land en podcast”

Je vertrok eind 2019 bij Talpa. Wat doe je nu?

“Van alles, maar vooral genieten van mijn gezin. Na jaren investeren in mijn carrière had ik het op andere plekken duidelijk laten zitten. En dan mis je zoveel. Gek genoeg werk ik bijna net zo hard, maar ik kan het nu veel beter doseren, omdat ik zelf de touwtjes in handen heb van mijn bedrijf NewsMakers.

Ik werk sinds begin 2020 vooral op aanvraag en heel breed, dat vind ik leuk. Uitgangspunt is dat ik anderen kan helpen bij het vertellen van hun verhaal. Ik presenteer zo nu en dan. Ik schrijf strategische audio- en journalistieke plannen, maar ik ontwikkel ook maatwerktrainingen. Niet alleen voor radiomakers trouwens. Ik geef media- en presentatietrainingen en verder neem ik voice-overs op in mijn eigen studio. Binnenkort publiceer ik mijn eerste podcastproductie. Er is echt genoeg te doen.”

Je werd vooral bekend als nieuwslezer bij ‘De Coen & Sander Show’ op 3FM. Koester je die tijd?

“Absoluut en niet alleen omdat het gewoon een hele leuke tijd was. Ik heb er veel geleerd. Het radionieuws werd op 3FM in die tijd veel toegankelijker en interessanter door de opkomst van sociale media, de kritische vragen van Coen en Sander zelf over het nieuws en de mogelijkheid die je had om bijvoorbeeld naar bijzondere beelden te verwijzen op de website. Heel 3FM was volop aan het experimenteren die periode.

Het was Michiel Veenstra die elk nieuw platform direct uitprobeerde en collega’s als Rachid Finge en Elger van der Wel die dan daar ook weer op inhaakten. Voor het eerst waren we buiten de uitzendingen ook aanwezig met updates via sociale media. De luisteraars voelden zich daardoor echt betrokken bij het nieuws.”

Bij zowel NOS op 3 als Talpa was Bart Jan nauw betrokken bij het nieuwsformat. Zijn missie: het nieuws toegankelijker maken met aansprekende gezichten, is geslaagd, stelt Bart Jan.

“Je neemt nieuws nu eenmaal makkelijker aan van iemand die je kent dan van een vreemde. De nieuwslezer mag nooit belangrijker worden dan het nieuws zelf, maar zich wel als een mens met gevoelens gedragen in de uitzendingen vind ik. Zowel bij de NOS als bij Talpa heb ik daar ruimte voor gezocht in het format en casting voor elk programma. En aansprekende nieuwslezers zijn ook niet meer weg te denken.

Ook buiten Talpa wordt er volop geïnvesteerd in gezichten die op een persoonlijke, toegankelijke manier het nieuws inzichtelijk proberen te maken met op de doelgroep afgestemde nieuwskeuzes. Ik vind echt dat er op dit moment geen enkele zender is waar slechte of afstandelijke nieuwslezers actief zijn. En dat is grote winst voor de luisteraar. Ze moeten wel echt weg blijven bij het geven van hun mening.”

“Ik vind echt dat er op dit moment geen enkele zender is waar slechte of afstandelijke nieuwslezers actief zijn”

Hoe gaat het radiolandschap er de komende jaren uitzien, verwacht je?

“Het gevecht om de bovenste regionen zal voorlopig een gevecht blijven van de gevestigde orde vermoed ik, omdat zij nu eenmaal de FM-frequenties, de marketingbudgetten en de sterren in in hun stal hebben. Maar lui kunnen ze niet zijn, want er staat veel op het spel en dat is uiteindelijk goed nieuws voor de luisteraar.

Zowel de NPO, Talpa als DPG kunnen al hun mediakrachten bundelen. Ik vermoed daardoor dat de hokjes tussen de verschillende media zullen steeds meer verdwijnen. Overigens is dat wel jammer voor de wat kleinere, maar wel hoogkwalitatieve spelers als KINK en BNR. Zij hebben immers zo’n groot potentieel.”

Ook op podcastgebied verwacht Bart Jan het nodige. Volgens de media-ondernemer is het wachten op een grote podcastdistributeur die in één klap alle grote namen, merken en business vastlegt.

“Het podcastlandschap is nu nog veel te versnipperd en dat komt de kwaliteit niet ten goede. Maar dat zal veranderen vermoed ik. Uiteindelijk ontstaat daardoor wel een heel mooie balans tussen mooi gemaakte verhalen, inhoud en verdieping – de podcastwereld dus – versus de realiteit en snelheid van alle dag op de radio.”

Ik hoop dan ook van harte dat er weer meer echte nieuwsradio gemaakt gaat worden. Met de opkomst van podcast is er te veel actuele live radio ingeruild voor podcastachtige producties die de snelheid van het medium radio echt tekort doen.”

Is er een kans dat we je weer gaan horen op de landelijke radio?

“Op de radio zijn blijft natuurlijk het mooiste dat er is. De snelheid, de timing, het als eerste belangrijk nieuws kunnen melden. Ik ben me daar nu ook veel bewuster van dan toen ik het dagelijks deed. Mijn eerste klus na Talpa was een paar dagen invallen bij Mattie en Marieke, erg leuk. En afgelopen zomer zou ik weer op Q voorbijkomen, maar moest het helaas door privéomstandigheden aan me voorbij laten gaan. Wie weet wat er nog komt. Ik sta overal voor open, niet alleen voor het lezen van nieuws trouwens.”

Foto: ANP | Robin van Lonkhuijsen