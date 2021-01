Een aantal lokale omroepen heeft opnieuw subsidie toegekend gekregen van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) voor het uitvoeren van onderzoeksjournalistiek. In het derde pilotjaar van de subsidieregeling werden 26 aanvragen gehonoreerd. In totaal is er voor 2,48 miljoen euro aan subsidie toegekend.

Veel omroepen kregen vorig jaar ook al geld toebedeeld voor de eigen onderzoeksjournalistiek. Dit jaar zijn er zes nieuwe omroepen bijgekomen. ‘Reporter Radio’ op NPO Radio 1 krijgt als landelijk medium ook geld toegekend, 115.500 euro in totaal, omdat het programma samenwerkt met regionale media. De subsidieregeling is in 2018 in het leven geroepen om onderzoeksjournalistiek in de regio te bevorderen.

Regionale omroepen

Ook een aantal regionale omroepen en regionale kranten ontvangen geld voor het uitvoeren van onderzoeksjournalistiek. Zo krijgt het samenwerkingsproject van RTV Oost, RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord 138.600 euro. De omroepen willen daarmee onderzoeksjournalistiek stimuleren bij de regionale omroepen in Noordoost-Nederland.

In totaal werden er voor de subsidieregeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) 55 aanvragen ingediend, gezamenlijk voor meer dan 5,6 miljoen euro. Daarvan zijn er dus uiteindelijk 26 toegekend.

Lokale omroepen

120.120 euro: WOS, Studio040, Dtv Nieuws, Omroep Venlo

119.559 euro: 1Twente (Enschede en Hengelo)

93.225 euro: AT5 (Amsterdam)

80.850 euro: Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG)

53.075 euro: RTV Horizon (Cranendonck en Heeze)

Een overzicht van alle subsidieontvangers is via deze link te raadplegen.

Foto: RadioFreak