DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic, noemt 2019 een ‘sterk jaar’ voor de radiozender. “Met stijgende marktaandelen en een mooie omzetevolutie”, schrijft DPG in de terugblik over het afgelopen jaar. Maar door de coronacrisis zijn de vooruitzichten voor 2020 een stuk minder rooskleurig. “Het spreekt voor zich dat de corona-crisis een impact zal hebben op de resultaten van de groep voor 2020.”

Het marktaandeel van Qmusic steeg van 9,1 procent begin 2019, naar 10,2 procent afgelopen najaar. In de voor de zender belangrijke doelgroep 20-49 jaar nam het marktaandeel in diezelfde periode ook toe: van 14,8 naar 15,8 procent.

Hoe groot de ‘omzetevolutie’ was, en hoe sterk de omzet is toegenomen, is niet bekend. DPG publiceert een dezer weken alle jaarcijfers over 2019.

Impact coronacrisis

Toch is er niet louter gejubel bij het Belgische moederbedrijf van de radiozender. DPG stelde onlangs al dat ‘de economische impact van de coronacrisis bijzonder zwaar zal zijn’. “De voorspelbaarheid hiervan is echter erg beperkt”, schrijft het mediabedrijf. “Heel veel zal afhangen van hoe en wanneer de overheden de economie terug willen en kunnen activeren. Dit wordt een complexe maar cruciale oefening.”

Erik Roddenhof, ceo van DPG in een reactie: “Het spreekt voor zich dat wij zowel de groep als de onderdelen intussen zullen bijsturen waar mogelijk, maar zonder de onderliggende strategie aan te tasten. Wij blijven inzetten op de digitale transformatie van de groep terwijl we de focus bewaren op al onze mediamerken, online en offline.”

Foto: Google Streetview