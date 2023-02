JOE, het zusterstation van Qmusic, is sinds vandaag te ontvangen via de FM in de Randstad. De zender met ’70s & ’80s is te horen op het kavel waar tot vandaag de non-stop zender Qmusic Maximum Hits te horen was. De Zuidelijke Mediagroep, eigenaar van het FM-kavel, brengt JOE on air op de FM en wil “met een meer volwassen programmering een bredere doelgroep bedienen in de Randstad”.

Michael Bartelet, eigenaar van de Zuidelijke Mediagroep: “Met dit nieuwe radiostation bieden we de Randstad een volwassen programmering met popclassics uit de Jaren 70 en 80.” De zender is via 8 FM-frequenties een DAB+ te ontvangen en doet ook mee aan het luisteronderzoek.

De programma’s worden gemaakt door DPG Media die radiozender JOE al eerder lanceerde in België en in Nederland op DAB+. De zender is in 2019 in Nederland online begonnen en sinds 2022 via DAB+.

FM-Frequenties JOE:

Alkmaar 95.4 FM

Almere 95.9 FM

Alphen aan de Rijn 95.9 FM

Groot-Amsterdam 95.7 FM

Gouda 95.9 FM

Haaglanden 95.6 FM

Hilversum/Gooi 95.9 FM

Utrecht 103.4 FM

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed