De NOS heeft een nieuwe correspondent in Australië. De 35-jarige Meike Wijers gaat verslag doen van het nieuws in het land voor radio, tv en online. Wanneer ze begint is nog niet bekend; dat is afhankelijk van wanneer de coronamaatregelen het mogelijk maken voor Meike om naar Sydney te verhuizen.

Meike Wijers volgt Eva Gabeler op, die twee jaar geleden begon als correspondent in Australië. Waarom zij na een relatief korte periode alweer terugkeert naar Nederland, heeft de NOS niet bekend gemaakt.

Down under

Haar opvolger werkt op dit moment al voor de NOS op de redactie van ‘Met Het Oog Op Morgen’. Meike woonde en werkte daarvoor al in Australië. “Ze kwam er in 2015 voor een studie (Master of Journalism) en werkte enkele jaren als televisieproducer bij de landelijke (nieuws)zenders Sky Business News, Special Broadcasting Service (SBS) en de publieke omroep Australian Broadcasting Corporation (ABC)”, aldus de NOS.

Meike Wijers kijkt er naar uit om weer naar terug te gaan naar down under. “Australië is ruig en weids en in veel opzichten totaal anders dan Nederland, maar ik wil laten zien dat er meer raakvlakken zijn met ons land dan mensen denken. Hier spelen zich de verhalen af over klimaat, migratie en de invloed van grootmacht China die de komende jaren van wereldbelang zijn. Ook wil ik graag de minder bekende verhalen over de oorspronkelijke bewoners vertellen”, zegt ze in een persbericht.

Foto: Stefan Heijdendael / NOS