De lijsttrekkers van de grootste politieke partijen zijn komende maand in de aanloop naar de verkiezingen te gast bij het ochtendprogramma van 100% NL. Vanochtend ontving dj Koen Hansen de eerste; Geert Wilders (PVV). Ook Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Lilian Marijnissen (SP), Thierry Baudet (FvD), Lilianne Ploumen (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Sylvana Simons (Bij1) en Farid Azarkan (Denk) volgen nog.

Volgens Koen kan hij het beter doen dan andere programma’s. “Je hoort en ziet de politici altijd op de journaals en in de talkshows. Dat ervaar ik zelf vaak als afstandelijk. Daar probeer ik de komende weken verandering in te brengen. Naast het op een laagdrempelige manier behandelen van de standpunten, probeer ik de politici dichterbij onze luisteraars en volgers te brengen. Mijn doel is dat zoveel mogelijk Nederlanders gaan stemmen in maart.”

In de gesprekken wordt het nieuws van de dag doorgenomen en luisteraars kunnen vragen stellen over partijstandpunten. Politici spelen de ‘100% Nederland Quiz’ – een pubquiz over Nederland – en doen geblinddoekt een smaaktest.

Foto: 100% NL