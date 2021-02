Door de gladheid hebben vanochtend meerdere dj’s van NPO Radio 2 hun programma vanuit huis gemaakt. Bart Arens presenteerde ‘Aan de Slag’ vanuit zijn thuisstudio en ook Jeroen Kijk in de Vegte bleef thuis in zijn eigen studio op de Veluwe. “Ik dacht: ik neem het zekere voor het onzekere”, aldus de radiomaker in de ochtendshow.

Het KNMI had vanochtend code rood afgegeven vanwege ijzel. Jan-Willem Roodbeen reisde daarom gisteravond al af naar de studio in Hilversum. “Ik heb hier op de bank geslapen”, vertelde hij. Nieuwslezer Carmen Verheul had de luxe van een thuisstudio niet; zij kon de studio niet bereiken en werd in de ochtenduren vervangen door Matijn Nijhuis.

Overigens is het niet nieuw dat Radio 2-dj’s vanuit huis hun programma maken. Rob Stenders is regelmatig vanuit zijn studiostudio in Almere te horen en ook Wouter van der Goes presenteert zijn avondprogramma weleens vanuit huis.