NPO Radio 1 heeft met ingang van het nieuwe jaar een nieuwe programmering. Door de toetreding van nieuwe omroepen en de uitbreiding van de zendtijd van sommige omroepen, verandert er veel. Overdag wordt een nieuw tijdslot van een half uur toegevoegd aan de programmering en krijgen meer omroepen een programma.

Het was al bekend dat Jurgen van den Berg voor Omroep MAX een programma in de middag gaat maken op de plek van Mischa Blok en Toine van Peperstraten. Astrid Kersseboom neemt het ‘NOS Radio 1 Journaal’ in de ochtend over. Ook was al bekend dat Sven Kockelman zijn interviewprogramma van 11:30 tot 12:00 uur blijft maken voor WNL en dat ‘Bureau Buitenland’ van de VPRO naar de dagprogrammering verhuist.

De EO krijgt een plek in de programmering tussen 15:30 en 16:00 uur. Hans van der Steeg gaat ‘Geld of je leven’ presenteren, een programma over economie. In de avond schuift ‘Kunststof’ een half uur naar voren en is tussen 20:00 en 20:30 uur het locatieprogramma ‘5 Dagen…’ te horen. Waldy van Geenen maakt dit vanuit een samenwerking tussen de NTR en PowNed.

Nacht en weekend

Mischa Blok keert terug naar de nacht en zal doordeweeks tussen 1:00 en 2:00 uur te horen zijn voor de AVROTROS. Ze presenteerde op dit tijdstip eerder al ‘Miss Podcast’, maar krijgt nu een algemeen programma getiteld ‘Mischa’. Tussen 2:00 en 5:00 uur zal elke nacht een andere omroep te horen zijn. Stephan Komduur en Raounak Khaddari presenteren elke werkdag van 5:00 tot 6:00 uur ‘Vroeg!’ in de zendtijd van BNNVARA.

In het weekend verandert er relatief weinig. Alleen de programmering op zaterdagmiddag wordt aangepast. Coen Verbraak maakt op zaterdag van 15:00 tot 16:00 uur ‘De Publiek Tribune’ voor HUMAN. Daarna is Chazia Mourali vanuit PowNed te horen met ‘Goed Ingelichte Kring’, dat tot nu om de week werd uitgezonden. Fidan Ekiz en Wieger Hemmer presenteren vervolgens van 17:00 tot 19:00 uur vanuit Rotterdam ‘In de kantine’ voor WNL.

Nieuwe omroepen

Van de twee nieuwkomers krijgt alleen Omroep ZWART een plek op Radio 1. Milouska Meulens is elke zaterdag van 3:00 tot 6:00 uur te horen met ‘De Nacht is ZWART’. Daarnaast gaat de omroep ook een doordeweekse nacht vullen. Ongehoord Nederland gaat onder de vlag van NPO Radio 1 elke twee podcasts maken.

Zendermanager Klaske Tameling zegt over de nieuwe programmering: “Het motto van NPO Radio 1 is: ‘wie luistert, weet meer’. Samen met de omroepen streven we met deze vernieuwde programmering naar meer verdieping en meer diverse geluiden uit de samenleving. Tegelijkertijd blijft NPO Radio 1 het betrouwbare journalistieke baken dat luisteraars dag en nacht live op de hoogte houdt van nieuws en sport en biedt daarbij context, duiding en achtergronden. We voorzien daarmee in een grote behoefte bij het publiek.”

Naast de programmering wordt vanaf januari ook de vormgeving van Radio 1 vernieuwd. De huidige zenderstemmen, Hans Hogendoorn en Eva Zeijlstra stoppen. Sander Guis en Wendy Duivenvoorde zijn de nieuwe stationvoices.

Nieuwe programmering NPO Radio 1

De volledige programmering van Radio 1 ziet er vanaf 1 januari als volgt uit:

Maandag tot en met donderdag:

06:00u – 09:30u: NOS Radio 1 Journaal – Astrid Kersseboom (NOS)

09:30u – 11:30u: Spraakmakers – Ghislaine Plag (KRO-NCRV)

11:30u – 12:00u: Sven op 1 – Sven Kockelmann (WNL)

12:00u – 13:30u: De Nieuws BV – Natasja Gibbs (BNNVARA)

13:30u – 14:00u: Bureau Buitenland – Sophie Derkzen / Tim de Wit (VPRO)

14:00u – 15:30u: Villa VdB – Jurgen van den Berg (Omroep MAX)

15:30u – 16:00u: Geld of je leven – Hans van der Steeg (EO)

16:00u – 17:00u: EenVandaag – Suzanne Bosman (AVROTROS)

17:00u – 18:30u: Nieuws en Co – Lara Rense (NOS/NTR)

18:30u – 19:00u: Dit is de Dag – Tijs van den Brink / Margje Fikse (EO)

19:00u – 20:00u: Kunststof – Jellie Brouwer / Gijs Groenteman (NTR)

20:00u – 20:30u: 5 Dagen… – Waldy van Geenen (NTR/PowNED)

20:30u – 23:00u: Langs de Lijn En Omstreken (NOS/EO) [op maandag van 20:30u tot 21:30u: Haagsche Lobby – Martijn de Greve (WNL)]

23:00u – 00:00u: Met Het Oog Op Morgen (NOS)

00:00u – 01:00u: Nooit Meer Slapen – Pieter van der Wielen (VPRO)

01:00u – 02:00u: Mischa – Mischa Blok (AVROTROS)

02:00u – 05:00u: De Nacht van… (NTR, BNNVARA, EO of Omroep ZWART)

05:00u – 06:00u: Vroeg! – Stephan Komduur & Raounak Khaddari (BNNVARA)

Vrijdag:

06:00u – 09:30u: NOS Radio 1 Journaal – Astrid Kersseboom (NOS)

09:30u – 11:30u: Spraakmakers – Carl-Johan de Zwart (KRO-NCRV)

11:30u – 12:00u: Sven op 1 – Sven Kockelmann (WNL)

12:00u – 13:30u: De Nieuws BV – Patrick Lodiers (BNNVARA)

13:30u – 14:00u: Bureau Buitenland – Sophie Derkzen / Tim de Wit (VPRO)

14:00u – 16:00u: Humberto – Humberto Tean (AVROTROS)

16:00u – 17:00u: EenVandaag – Suzanne Bosman (AVROTROS)

17:00u – 18:30u: Nieuws en Co – Fleur Wallenburg (NOS/NTR)

18:30u – 19:00u: Dit is de Dag – Margje Fikse (EO)

19:00u – 20:00u: Mangiare! – Petra Possel (NTR)

20:00u – 20:30u: 5 Dagen… – Waldy van Geenen (NTR/PowNED)

20:30u – 23:00u: Langs de Lijn En Omstreken (NOS/EO)

23:00u – 00:00u: Met Het Oog Op Morgen (NOS)

00:00u – 01:00u: Nooit Meer Slapen – Lotje IJzermans (VPRO)

01:00u – 02:00u: Vink – Mischa Blok (AVROTROS)

02:00u – 06:00u: Nachtzuster – Astrid de Jong (Omroep MAX)

Zaterdag:

06:00u – 07:00u: Dit is de Zaterdag (EO)

07:00u – 08:30u: NOS Radio 1 Journaal (NOS)

08:30u – 11:00u: Nieuwsweekend – Peter de Bie & Mieke van der Weij (Omroep MAX)

11:00u – 13:00u: De Taalstaat – Frits Spits (KRO-NCRV)

13:00u – 14:00u: dr Kelder en Co – Jort Kelder (AVROTROS)

14:00u – 15:00u: Argos (VPRO)

15:00u – 16:00u: De Publieke Tribune – Coen Verbraak (HUMAN)

16:00u – 17:00u: Goed Ingelichte Kring – Chazia Mourali (PowNed)

17:00u – 19:00u: In de kantine – Fidan Ekiz & Wieger Hemmer (WNL)

19:00u – 23:00u: NOS Langs de Lijn (NOS)

23:00u – 00:00u: Met Het Oog Op Morgen (NOS)

00:00u – 01:00u: Onze man in Deventer – Özcan Akyol (BNNVARA)

01:00u – 03:00u: De Wereld van BNNVARA (BNNVARA)

03:00u – 06:00u: De nacht is ZWART – Milouska Meulens (Omroep ZWART)

Zondag:

06:00u – 07:00u: Dit is de Zondag (EO)

07:00u – 10:00u: Vroege Vogels – Menno Bentveld (BNNVARA)

10:00u – 12:00u: OVT – Jos Palm (VPRO)

12:00u – 14:00u: De Perstribune – Margreet Reijntjes (Omroep MAX)

14:00u – 19:00u: NOS Langs de Lijn – Henry Schut & Hugo Borst (NOS)

19:00u – 20:00u: Pointer – Niels Heithuis (KRO-NCRV)

20:00u – 22:00u: Dijkstra en Evenblij ter plekke – Frank Evenblij & Erik Dijkstra (BNNVARA)

22:00u – 23:00u: NOS Langs de Lijn (NOS)

23:00u – 00:00u: Met Het Oog Op Morgen (NOS)

00:00u – 02:00u: Zwarte Prietpraat – Prem Radhakishun (PowNed)

02:00u – 05:00u: De Nacht van… (KRO-NCRV)

05:00u – 06:00u: Vroeg! – Stephan Komduur & Raounak Khaddari (BNNVARA)

