Het rommelt bij de Limburgse regionale omroep L1. Het personeel dreigt het werk neer te leggen vanwege de “onhoudbare situatie op de werkvloer” door het opereren van L1-directeur Peter Elbers. Dat schrijven De Limburger en NRC. Het personeel wil in gesprek met de Raad van Commissarissen van de Stichting Omroep Limburg, de stichting waar L1 onder valt. De Raad wil alleen praten met de Ondernemingsraad omdat het om het functioneren van de directeur gaat.

Volgens het personeel heeft directeur Elbers “een autoritaire wijze van leidinggeven” en “een gebrek aan verbindende initiatieven”. Elbers zou zich amper laten zien op de werkvloer. Daarnaast zou de directeur mailverkeer willen kunnen inzien. Gisteren kwam daar het voornemen bij om verborgen camera’s op te kunnen hangen op de redactie van de omroep. De hoofdredactie van L1 verzet zich keihard tegen dit ‘paardenmiddel’. “Dat hoort niet thuis in een cultuur waar vrijheid van de pers hoog in het vaandel staat”.

Door de werkwijze van Elbers meent de redactie dat bronbescherming in gevaar komt. Sommige medewerkers voelen zich onveilig. Sinds het aantreden van Elbers zijn twee leden van het managementteam opgestapt. Het personeel maakt zich ook zorgen over het VVD-lidmaatschap van Elbers. Hij zat tot recent nog in de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Jubileum

Het conflict overschaduwt het jubileum van omroep L1. De oudste regionale omroep van Nederland bestaat dit jaar 75 jaar. Het personeel had graag door willen gaan met interim-directeuren Bert Lemmens en Emiel van der Wal. Maar de Raad van Commissarissen koos er afgelopen zomer voor om Peter Elbers als eerste van twee nieuwe directeuren te willen benoemen. Het zorgde ervoor dat het personeel het vertrouwen in de Raad verloor.

De komst van Elbers ging niet zonder slag of stoot. Elbers stuurde begin november een videoboodschap naar de medewerkers van L1, waarin hij zich beklaagde over de kille ontvangst. Hij vond dat hij gepest werd, onder andere omdat er een zwart kruis op de ramen van zijn kamer was geplakt, nadat de directeur zijn ramen had geblindeerd.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt de situatie bij L1 in NRC “zorgelijk” en mogelijkheden tot het controleren van mails “absoluut onwenselijk”.