Mattie Valk hoopt nog zo lang mogelijk het ochtendprogramma met Marieke Elsinga op Qmusic te mogen maken. Maar als het programma ooit stopt, wil hij wel bij de radio blijven werken. “Het zou ook kunnen dat dat op een dag achter de schermen is. NPO Radio 1 of BNR lijkt me ook echt heel erg leuk, maar dan heb ik het echt over tientallen jaren”, zegt Mattie in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Momenteel maken Mattie en Marieke de best beluisterde ochtendshow van de Nederlandse radio. De twee begonnen als vrijgezel aan het programma en dat zorgde al snel voor geruchten. “ Wij vinden het een enorm compliment als mensen zeggen: ‘Nou, ik kan me niet voorstellen dat die twee geen oogje op elkaar hebben’. Dan zie je de chemie tussen ons. Dat vind ik eigenlijk alleen maar een compliment. Als die sprankeling er niet is, dan is het radioprogramma er niet”, vertelt Mattie.

Frank Dane

Toch verbaast het de radiomaker wel dat, nu het programma een man-vrouw-combinatie heeft, mensen denken dat er meer speelt. “Als ik met mannen in een duovorm zat, dan zeiden ze nooit dat je verliefd zou zijn. Nu zit ik met een vrouw en is het een ding.

Edwin Evers was met zijn ochtendshow op Radio 538 jarenlang de ‘koning van de ochtend’. Inmiddels heeft Qmusic die koppositie overgenomen. “Het zijn twee wezenlijk andere shows”, zegt Mattie over zijn ochtendshow en die van Frank Dane. “Ik hoor bij Frank een heel ander programma. Het is veel meer een newsdriven ochtendprogramma. Op de plek waar zij bellen met een belangrijk persoon uit het nieuws, vertellen wij een persoonlijk verhaal. Wij varen onze eigen koers.”

Foto: Qmusic