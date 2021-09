Chris Bergström is dit jaar opnieuw genomineerd voor de RadioFreak Award voor Beste Sidekick. Maar de sidekick van Radio 538 vindt dat zijn concurrenten, Jelte van der Goot en Erik-Jan Rosendahl, meer recht hebben op de prijs. “Ik ben ruim zeven maanden niet of nauwelijks te horen geweest op zender. Dus als ik heel eerlijk ben, schaam ik me nu meer voor de nominatie dan dat ik er trots op ben. Ik vind niet dat ik hem zou verdienen”, vertelt Chris, die vanwege een burn-out langere tijd afwezig was op 538.

Wat maakt iemand een goede sidekick? Chris: “Hij of zij moet net even anders denken en net die vraag weten te stellen die van tevoren niet is bedacht. Dat is de theorie. De praktijk is vaak genoeg anders. Maar daar leer je alleen maar van. Het is in ieder geval mega leuk om te doen.”

Erik-Jan en Jelte

Erik-Jan Rosendahl, sidekick op SLAM!, zegt ‘super verrast te zijn’ met zijn nominatie voor Beste Sidekick. “Een goede sidekick is zo goed als de jock waar ‘ie naast zit. Je moet de jock goed aanvoelen en proberen in de juiste mood te krijgen”, aldus Erik, die sinds begin dit jaar samen met Daniël Lippens in de avond op SLAM te horen is.

Ook Jelte van der Goot is genomineerd voor de titel van Beste Sidekick. Hij is vaste sidekick in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. “Ik vind het een eer om genomineerd te zijn voor deze prijs. Zeker omdat vakgenoten namen mochten voordragen. Wat je al niet kunt bereiken met het voorlezen van files”, vertelt Jelte.

Volgens Jelte heeft een goede sidekick ‘totale zelfoverschatting, een krom wereldbeeld en een gemankeerd gevoel voor humor’. Die ‘eigenschappen’ hebben mij aan deze nominatie geholpen, daar zou ik dus mee beginnen.”

>> Stem hier op de RadioFreak Awards 2021

Foto: Radio 538