Mattie Valk maakt samen met Marieke Elsinga een van de best beluisterde ochtendshows van Nederland. Maar van dat succes genieten, lukt de Qmusic-dj niet altijd even goed. “Ik kan moeilijk succes vieren, al gaat het wel beter. Marieke heeft mij geleerd dat het soms ook goed is – of goed genoeg. Dat houdt elkaar in balans”, zei Mattie vanmiddag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Volgens Mattie wil hij met de Q-ochtendshow vooral goede radio maken. “We zitten niet in de uitzending om content te creëren die viral gaat, we zijn daar niet naar op zoek. Ik wil wel spannende radio maken. Dat je in de auto blijft zitten en een glimlach op je gezicht krijgt. Ik hoef niet de pers te halen of ’s avonds in de showprogramma’s te zitten.”

Naar publieke omroep

Na de veelbesproken breuk met Wietze de Jager, maakte Mattie korte tijd de ochtendshow op Qmusic samen met Igmar Felicia en Fien Vermeulen. “Dat werkte niet, het waren twee kapiteins op één schip”, zegt Mattie daarover.

Mattie zegt zich ‘als een vis in het water te voelen’ bij Qmusic. Toch sluit hij niet uit dat hij ooit nog eens de overstap maakt naar de publieke omroep. “Het lijkt me wel leuk, maar niet binnen nu en tien jaar. Deze tak van sport, hier bij Radio 1, is een heel andere manier van radiomaken. Ik zou het leuk vinden om op die manier eens even wat dieper te graven. Ik geniet heel erg van wat we doen bij Q, maar er kan een periode komen dat ik eens wat anders wil gaan doen.”

Foto: Qmusic