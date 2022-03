“Het wordt best wel een bijzonder moment”, zo reageert Mattie Valk op het nieuws dat hij maandag weer samen te horen is met Wietze de Jager in een programma, op Radio 555. “Ik heb Wietze nooit meer gesproken. En daarom zou ik willen zeggen: luister maandag.” En zelfs nadat ze woensdagochtend gevraagd zijn is er geen contact geweest, zegt Wietze. “Nee, ik heb hem sinds de breuk niet meer gesproken. Ik zie hem om zo meteen om 10:00 uur voor het eerst via een Teams-meeting”, reageerde hij in zijn ochtendprogramma.

De twee hadden samen een succesvol ochtendprogramma op Qmusic, maar gingen in 2017 met knallende ruzie uit elkaar. Ze zouden samen naar Sky Radio gaan, maar Mattie besloot op het allerlaatste moment toch bij Qmusic te blijven. Maandag zijn de twee weer samen te horen tussen 08:00 en 10:00 uur.

“Het is ons gevraagd en we hebben allebei meteen ‘ja’ gezegd”, legt Mattie uit. “We vonden het een goed moment om het verleden achter ons te laten. Zeker als je kijkt naar wat er aan de hand is in de wereld, dan zet dat dingen in perspectief. Dus wij geven elkaar een hand en we gaan zoveel mogelijk geld inzamelen voor Oekraïne.”

Geen reünie

Volgens Wietze is het absoluut geen reünie. “Ik zet onze meningsverschillen graag aan de kant voor het goede doel, het is een mooi statement. Ik weet dat we allebei professioneel genoeg zijn om daar een programma te maken. Maar we gaan geen reünie houden en uitspreken wat er gebeurd is, het gaat om het goede doel.”

Ondanks dat de twee elkaar niet gesproken hebben, is Wietze niet meer boos. “Als ik nog steeds een emotie van boosheid had, zou ik het niet doen. Voor mij is het gewoon klaar. Maar ik heb het nooit aangesproken naar hem. Voor mijzelf heb ik het opgelost.”