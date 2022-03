Mattie en Wietze gaan weer samen een programma maken. Komende maandag zijn ze eenmalig samen te horen op Radio 555 om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime bundelen hun krachten om geld op te halen voor Giro555. Op maandag 7 maart is op alle deelnemende zenders het gezamenlijke programma Radio 555 te horen, waarvoor de dj’s in verschillende formaties samen 15 uur lang radio maken.

Het is bijzonder dat Mattie Valk en Wietze de Jager samen te horen zijn. De twee hadden samen een succesvol ochtendprogramma op Qmusic, maar gingen in 2017 met knallende ruzie uit elkaar. Ze zouden samen naar Sky Radio gaan, maar Mattie besloot op het allerlaatste moment toch bij Qmusic te blijven. Maandag zijn de twee weer samen te horen tussen 08:00 en 10:00 uur.

Radio 555

Het is de derde keer dat Radio 555 te horen zal zijn. Dat gebeurde twee keer eerder, in 2005 voor de slachtoffers van de tsunami in Azië. En in 2010 voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

Radio 555 zendt van 06:00 tot 21:00 uur uit vanuit het actiecentrum in Beeld en Geluid, is te volgen op de tien deelnemende radiozenders en te zien via TV 538 en NPO 1 extra. De dj’s doen verslag van de inzamelingsactie, geven luisteraars de ruimte met hun persoonlijke verhaal en onder redactie van de NOS houden zij Nederland op de hoogte met actuele nieuwsupdates.



Dit is de programmering:

06.00 – 08.00 uur: Gerard Ekdom (Radio 10) & Sander Lantinga (Radio 538) – Verslaggever: Jaap Brienen (Sublime), nieuwslezer: Henk Blok (Radio 10)

08.00 – 10.00 uur: Mattie Valk (Qmusic) & Wietze de Jager (Radio 538) – Verslaggever: Jeroen Kijk in de Vegte (NPO Radio 2), nieuwslezer: Mart Grol (Radio 538)



10.00 – 12.00 uur: Bert Haandrikman (NPO Radio 5) & Jorien Renkema (NPO 3FM) – Verslaggever: Martijn La Grouw (SLAM!), nieuwslezer: Matijn Nijhuis (NOS)



12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) & Barry Paf (100% NL) – Verslaggever: Lex Gaarthuis (Radio 10), nieuwslezer: Anne-Marie Rozing (Qmusic)



14.00 – 16.00 uur: Rob Stenders (Radio Veronica) & Rob van Someren (Radio 10) – Verslaggever: Bert Kranenbarg (NPO Radio 5), nieuwslezer: Jo van Egmond (Radio 538)



16.00 – 18.00 uur: Domien Verschuuren (Qmusic) & Ruud de Wild (NPO Radio 2) – Verslaggever Frank van der Lende (NPO 3FM), nieuwslezer: Carmen Verheul (NOS)



18.00 – 20.00 uur: Coen Swijnenberg (Radio 538) & Marieke Elsinga (Qmusic) – Verslaggever: Daniël Lippens (SLAM!), nieuwslezer: Dieuwke Teertstra (NOS)



20.00 – 21.00 uur: Sander Hoogendoorn (NPO 3FM) & Tim Klijn (Radio Veronica) – Verslaggever Marisa Heutink (Radio Veronica), nieuwslezer: Anton Griep (Qmusic)



Luisteraars kunnen zelf bijdragen door een plaat aan te vragen voor geld of direct te doneren via radio555.nl. Ook de reclameblokken die normaliter op alle deelnemende radiozenders te horen zijn worden die dag vervangen door unieke content, geproduceerd tijdens deze radiodag. De volledige commerciële opbrengst van de reclameblokken komt ten goede aan de actie. Ook het non-stop muziekstation Sky Radio steunt de actie door maandag ieder uur een speciale oproep voor Giro555 uit te zenden en er extra aandacht aan te besteden in de nieuwsbulletins.

KINK

KINK doet komende maandag niet mee aan Radio 555, maar zamelt wel geld in. “Als je alle radiostations op 1 hoop gooit, dan komt daar een muziekmix uit die niet past bij KINK. Wat niet betekent dat we volledig achter het goede doel staan”, legt zenderbaas Michiel Veenstra uit. Hij benadrukt dat ook zenders als NPO Radio 4 en NPO FunX niet meedoen.

Komende maandag is er een grote actiedag voor @Giro555. @KINKpuntnl ondersteunt deze volledig, maar doet niet mee aan de gezamenlijke Radio 555 uitzending. pic.twitter.com/bo0671YnV5 — Michiel Veenstra 📻 ꓘINK (@michielveenstra) March 3, 2022

Foto: ANP