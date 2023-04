Marvin Gaye staat met ‘What’s Going On’ opnieuw op 1 in de Sublime Soul Top 1000. De lijst is vanaf nu tot en met 21 april te horen bij Sublime en samengesteld door luisteraars. De presentatie is in handen van Angelique Houtveen, One’sy Muller, Jaap Brienen en John Williams.

In de top 100 van de totale lijst zijn het vooral de legendarische zangers en zangeressen van de laatste 50 jaar die de lijst kleur geven, zoals Aretha Franklin, Erykah Badu, James Brown en Marvin Gaye. Erykah Badu staat namelijk met haar live versie van Tyrone op de derde plek. Op plek 2 staat Leave The Door Open van Silk Sonic. Marvin Gaye staat dit jaar zelfs drie keer in de top 10 met op nummer 1 What’s Going On. Maar ook zijn Let’s Get It On (10) en Sexual Healing (5) staan hoog.

Dit jaar is de hofleverancier van de lijst Stevie Wonder, die met 29 nummers in de Sublime Soul Top 1000 staat, waarvan zijn hoogste notering op 24 staat, Higher Ground. Hij wordt gevolgd door Michael Jackson (25), Prince (21), Aretha Franklin (18) en Earth Wind & Fire (18). Hoogst genoteerde Nederlandse nummer is Father & Friend van Alain Clark op plek 29, dat hij samen met zijn vader uitbracht in 2008.

De hele lijst staat hier.