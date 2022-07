Qmusic is gestart met het uitzenden van de Top 500 van de Zomer. “Deze lijst is de enige van Qmusic die niet van tevoren ingepland wordt, maar uitgezonden wordt wanneer warm weer voorspeld is”, aldus de zender. Nu het warm is in Nederland, is de radiozender ermee gestart. De lijst wordt vier dagen lang uitgezonden.

De hoogste nieuwe binnenkomers zijn Mart Hoogkamer met ‘Ik Ga Zwemmen’ (7), Camilla Cabello & Ed Sheeran met ‘Bam Bam’ (21) en Willy William met het nummer ‘Trompeta’ (29). De recordhouder van de lijst is Summer Jam 2003 van Underdog Project vs Sunclub, dat drie jaar bovenaan is geëindigd. Ook Daddy Yankee doet het goed, met een nummer 1 positie in 2019 met ‘Dura’ en in 2017 met de zomerhit ‘Despacito’ (met Luis Fonsi).

Luisteraars konden hun favorieten doorgeven de online kanalen van Qmusic. Aan de hand daarvan wordt de Q-top 500 van de Zomer samengesteld. De top 10 blijft geheim tot het einde.