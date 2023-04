In de luistercijfers van week 13 lijkt de top 10 te stabiliseren als het om de plaats in de ranking gaat. Dit blijkt uit de luistercijfers over week 13 van het NMO. NPO Radio 2 blijft marktleider.

Grand Prix Radio doet dankzij het Grand Prix weekend goede zaken en stijgt van 0 naar 0.6 procent marktaandeel. Dit is wel een stuk minder dan twee weken geleden, waarschijnlijk omdat de race in de vroege ochtend verreden werd. Opvallend is ook dat Grand Prix Radio formeel alleen in België te ontvangen is. Het NMO kon niet bevestigen of de Belgische stream mee gaat in het onderzoek.

In deze meting zijn weer een aantal nieuwe zenders opgenomen:

– SLAM! Housuh in de Pauzuh (Radiocorp)

– Groot Nieuws Radio Non-Stop (E Power)

– Vibe Radio (E Power)

Ook is er een naamsverandering: KINK CLASSICS is vanaf 1 april KINK 80s