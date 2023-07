De ultieme 3FM Megahit is ‘Impossible’ van Nothing But Thieves. Vanwege de 1500e Megahit konden luisteraars stemmen en vonden ze dit de nummer 1 van de 3FM Top Megahit. Het nummer is daarmee opnieuw 3FM Megahit en is de hele week te horen op 3FM.

De afgelopen week kon er gestemd worden op alle 1500 Megahits van de afgelopen 30 jaar. Coldplay staat met negen nummers het vaakst in de 3FM Top Megahit. Anouk, Kensington, Muse, Nothing But Thieves en Adele staan zeven keer in de lijst. De eerste 3FM Megahit uit 1993, Candy Dulfer met Sax A Gogo, komt terug op nummer 360. De 3FM Top Megahit is deze week dagelijks tussen 09:00 en 19:00 uur te horen. Vrijdag eindigt de lijst om 16:00 uur.

De Megahit wordt al dertig jaar traditiegetrouw door de dj’s van 3FM uitgekozen en een week lang gedraaid op de zender.

Foto: NPO 3FM