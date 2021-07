Lokale omroepen kunnen pas in september 2024 allemaal op DAB+, de digitale ether. Dat heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Er zijn al omroepen met een tijdelijke vergunning binnen ‘laag 6’ en die mogen daar voorlopig op blijven uitzenden. Maar om de laag ook landelijk in te zetten is meer internationale coördinatie nodig, zegt de staatssecretaris.

“De internationale coördinatie van deze laag is echter tijdrovend gebleken en is helaas nog niet gereed”, schrijft de staatssecretaris in de brief. “Ook de coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd. De definitieve uitgifte van laag 6, die eerder was voorzien voor 1 september 2022, is daarom niet langer haalbaar.” De omroepen die nu al een tijdelijke vergunning hebben tot volgend jaar krijgen verlenging van twee jaar.

Op dit moment zijn er voor 22 zogenoemde allotments vergunningen uitgegeven voor lokale omroepen. Maar er is geen landelijke dekking, waardoor dit niet voor alle omroepen mogelijk is. “In de tussentijd wordt doorgewerkt aan de internationale coördinatie zodat er in aanloop na het aflopen van de tijdelijke vergunningen in 2024 een definitieve uitgifte kan plaatsvinden en er extra frequentieruimte voor lokale partijen beschikbaar komt”, aldus Keijzer.

De 22 allotments voor lokale omroepen

Foto: Pixabay | Ron Porter