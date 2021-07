Frank Dane heeft dit weekend zijn eerste uitzending van het tv-programma Beat Me gepresenteerd. Hij kan zijn werk voor de show combineren met zijn ochtendprogramma op Radio 538. Dat was ook een vereiste, toen Frank ‘ja’ zei op de tv-klus. “Vanwege de opnames van Beat Me mis ik geen radio-uitzending. Dat kan ook niet, want dat is mijn kindje”, zegt Frank in De Telegraaf.

Beat Me, dat uitgezonden wordt op SBS 6, is een zangwedstrijd waarin kandidaten strijden in verschillende genres en rondes. Het programma werd gisteren door zo’n 415.000 mensen bekeken. Toch zegt Frank niet een grotere tv-carrière te overwegen. “Mijn ambitie is om radio zo lang en goed mogelijk te doen. Dat is mijn grote liefde. Televisie wilde ik proberen, leuk om te doen. Maar het valt me toch ook weer op hoe leuk radio is. Gewoon iets maken met met klein groepje mensen.”

Frank maakt wel ‘lange en drukke dagen’, vertelt hij in de krant. “Maar het voelt nooit als werk. Ik sta om vier uur op en duik meteen met mijn neus in de kranten en het nieuws, en kijk iets van de avond ervoor terug. Dan rijd ik naar de studio en houden we een korte voorbespreking.”

Foto: Radio 538 | William Rutten