Marco Paans is per 15 februari 2024 de nieuwe directeur-bestuurder van Omroep Gelderland. Hij neemt de functie over van Guus van Kleef, die sinds 2004 deze functie vervulde. Paans werkte al eerder in de mediawereld, waaronder 14 jaar voor Wegener Media. Voordat het bedrijf werd overgenomen door De Persgroep was hij onder andere directeur van Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad en was hij directeur sales. De laatste jaren had hij ook een eigen bedrijf in Bedrijfsconsulting. Tot november van dit jaar was Paans voorzitter van de Raad van Commissarissen bij uitgeverij BDU Media.

“Wij zijn erg blij dat we met Marco een directeur-bestuurder hebben binnengehaald met een brede achtergrond in de mediawereld”, zegt Theo Huibers, voorzitter van de Raad van Toezicht. “We hebben alle vertrouwen in zijn leidinggevende kwaliteiten en worden daarin gesteund door het brede en unanieme advies uit de organisatie in de gelopen procedure. Daarnaast heb ik in eerdere contacten met Marco ervaren dat hij oog heeft voor alle ontwikkelingen in de media.”

Paans: “Ik zie ernaar uit om bij Omroep Gelderland aan de slag te gaan met alle uitdagingen van de moderne mediawereld. Het medialandschap wordt steeds boeiender en breder. Mijn doel is hoe dan ook om ons publiek op alle fronten te informeren, te betrekken en te inspireren. Samen met ons team gaan we voor innovatie, impact en een onvergetelijke media-ervaring voor alle Gelderlanders. Al eerder in mijn carrière heb ik ongelooflijk veel plezier beleefd bij het aansturen van regionale media en heb veel zin om te beginnen als bestuurder bij Omroep Gelderland.”

Guus van Kleef

Marco Paans volgt met deze benoeming Guus van Kleef op. Na 26 jaar bij de omroep, waarvan 20 jaar als directeur-bestuurder, gaat Guus van Kleef eind maart met pensioen.