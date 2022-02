NPO 3FM sluit de 00’s Request week vandaag af met de 00’s Request Top 100. Luisteraars hebben de Killers met Mr Brightside op nummer 1 gezet. De lijst is van 10:00 tot 18:00 uur te horen op de publieke popzender. Sander Hoogendoorn sluit de week in stijl af met Sanders 00’s Mix-uurtje van 18:00 tot 19:00 uur, ook volledig in het teken van de zeroes.

3FM pakte de themaweek vorig jaar weer op, nadat het in 2015 voor het laatst een week lang muziek uit de jaren 2000 tot 2009 draaide.

De Top 10 van de 00’s Request Top 100:

1 Mr Brightside Killers 2 In The End Linkin Park 3 The Pretender Foo Fighters 4 Watskeburt?! Jeugd Van Tegenwoordig 5 Take Me Out Franz Ferdinand 6 I Bet You Look Good On The Da… Arctic Monkeys 7 I Would Stay Krezip 8 Knights Of Cydonia Muse 9 Lose Yourself Eminem 10 Sk8er Boi Avril Lavign

De Top 4 is ten opzichte van 2021 gelijk gebleven. Take Me Out van Franz Ferdinand stijgt drie plaatsen: van nummer 8 naar nummer 5. Ook I Bet You Look Good On The Dancefloor stijgt in de Top 10, van plaats 7 vorig jaar naar plaats 6 nu. Krezip levert twee plaatsen in met I Would Stay op plaats 7.

Hofleverancier van de lijst is Coldplay met vijf noteringen, waarvan Fix You op plaats 13 de hoogst genoteerde plaat is. Daarna volgt Muse met 4 noteringen en de hoogste notering voor Knights Of Cydonia op nummer 8. Muse deelt de plaats met de Arctic Monkeys, eveneens 4 noteringen, maar staat hoger in de Top 10 met I Bet You Look Good On The Dancefloor op nummer 6.

Foto: NPO 3FM