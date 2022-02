De kans dat NPO Radio 5 in de toekomst nog een FM-frequentie krijgt, schat Henkjan Smits in op nihil. “Op het FM-netwerk gaat er voor Radio 5 denk ik never nooit meer van komen, maar het wordt ook steeds minder belangrijk. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat we groter zouden worden als we die frequentie zouden krijgen, ben ik er trots op dat we zónder zo’n aanzienlijk marktaandeel hebben”, zegt Henkjan in De Telegraaf.

Sinds enkele jaren woedt de discussie om de FM-frequenties van NPO 3FM over te hevelen naar die van Radio 5. Henkjan was daar eerder een uitgesproken voorstander van. Nu ziet hij dat de Radio 5-luisteraar het station ook via andere, niet FM-wegen, weet te vinden.

“In het verleden heb ik wel gezegd dat digitale radio, internet of de app meer iets zou zijn voor 3FM; kids zijn daar veel behendiger in dan onze oudere doelgroep. Inmiddels is het ‘nieuwe’, wat ouderen eng vinden, er wel af.”

Hij ziet dat ook in eigen kring. “Mijn moeder is 89 en heeft zelf de app gedownload. Veel mensen hebben nu onbeperkt internet en in nieuwere auto’s zit vaker DAB+”, zegt Henkjan, die sinds een aantal jaar in de avonduren op Radio 5 te horen is.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX