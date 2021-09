De verbinding die wegvalt of de lijn die hapert: interviews op NPO Radio 1 kampen veel te vaak met een technische storing, stelt ochtendpresentator Jurgen van den Berg. “In negen van de tien gevallen gaat het mis. Ik heb het intussen een beetje verdrongen. Maar mensen thuis snappen er echt geen zak meer van, dat je anno 2021 niet gewoon een telefoontje of een Luci-verbinding in de uitzending kan halen.”

Jurgen zegt in de podcast ‘Dit was de Radio’ flink te balen van de vele storingen. “Ik maak er weleens amok over bij de bazen die erover gaan. We zijn een professionele organisatie, we zijn niet Radio De Blauwe Tegel. Hoe kan het nou dat het zo vaak mis gaat? Ik baal er af en toe echt van. Maar het eind van het liedje is dat het nog steeds gebeurt.”

De NPO Radio 1-ochtendpresentator benadrukt wel dat de technische storing niet altijd aan Radio 1 te wijten is. “Vaak ligt het ook niet aan ons. Dan krijgt een geïnterviewde duidelijke uitleg hoe hij of zij verbinding moet maken. Vlak voor de uitzending lijkt de test goed en dan gaat het live op de radio toch weer mis. Het is totaal ongrijpbaar wat het is.”

Foto: NOS