De regionale omroep van Overijssel, RTV Oost, heet vanaf vandaag Oost. Het logo blijft op het verdwijnen van de letters RTV na hetzelfde, al is de kleur blauw iets aangepast. De slogan van de omroep is voortaan ‘Thuis bij Oost’. Tot vier jaar geleden had AVROTROS eenzelfde pay-off. Ondanks de naamswijziging blijft het radiostation van de omroep Radio Oost heten.

“Oost is een ijzersterk merk waar we trots op zijn”, aldus directeur-bestuurder Judith Hartman. “Aan het logo hebben we dus niet al te veel geturnd, maar wel een beetje geschaafd. We nemen afscheid van de letters ‘RTV’. Want naast radio en TV werken we steeds digitaler en wordt de rol van online nog groter. De komende tijd bouwen we heel hard verder aan de digitale kijkbeleving van onze video’s en programma’s in de app en op de website. De kleur blauw is in opgefriste vorm behouden in ons beeldmerk. Het straalt de betrouwbaarheid uit die we belangrijk vinden.”