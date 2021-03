“Het is gewoon jammer dat het station niet weet waarvoor ze staan. Dan kan je het als dj nooit goed doen.” Dat zegt Giel Beelen over NPO 3FM. Volgens de voormalig 3FM-jock gaat het hem aan het hart dat het station in de meest recente luistercijfers onder de twee procent marktaandeel zakt. “Ik vind het pijnlijk. Het raakt me altijd, ik kan daar niet over liegen. Ik vind het echt jammer”, zegt Giel in de podcast ‘Roddelpraat’.

Giel vertrok in de zomer van 2017 bij 3FM, waar hij jarenlang de ochtendshow presenteerde. “Er zijn ook gewoon mensen weggegaan bij de radio. Als ik er nog had gezeten, was het ook minder geweest dan 12,1 procent marktaandeel”, zegt Giel over de huidige luistercijfers van de jongerenzender.

Volgens Giel is er op 3FM ‘juist behoefte aan een divers geluid’. Hij refereert daarmee aan een opmerking van Dennis Schouten, die beweert in gesprek te zijn geweest met 3FM. “Maar de zendermanager (Sharid Alles, red.) zei dat mijn geluid niet bij de zender paste”, zegt Dennis in de podcast.

