Jinglemaker Bart van Gogh heeft z’n excuses aangeboden voor uitspraken die hij deed over NPO 3FM. Top Format heeft namens het bedrijf en Van Gogh een statement uitgestuurd. “Wij betreuren het enorm dat deze uitspraken publiekelijk zijn gedaan. Bart van Gogh en Top Format bieden hiervoor in dit statement verontschuldigingen aan.”

Van Gogh zei in gesprek met Patrick Kicken dat hij het logisch zou vinden als 3FM haar FM-frequenties moet inleveren. “Ik vind het niet verstandig om zo’n heel duur FM-zendernet overeind te houden voor 3FM”. Moeten de frequenties dan naar NPO Radio 5? “Dat heeft niet per se mijn voorkeur, maar ik denk dat daar wel meer markt voor is.” Hij zei ook dat 3FM “een probleem” is. “Ik vind het jammer van het merk, het is een heel sterk merk. Ik behoor tot die twee procent die nog weleens luistert. Er zijn sommige dingen die ik absoluut niet kan aanhoren, maar ik luister vaak een paar uur per dag 3FM, ook om bij te blijven met nieuwe muziek.”

‘Het is juist dat deze uitspraken letterlijk zijn gedaan in een uitgebreid interview met Patrick Kicken van ruim 2,5 uur’, stelt jinglebedrijf Top Format in het statement. ‘De empathie voor radio en NPO 3FM in het bijzonder komt in het videogesprek veel duidelijker naar voren dan in het geschreven artikel’, meent het bedrijf. ‘Het is begrijpelijk dat de citaten uit het video interview in het artikel een ongewild en -vooral- onbedoeld extra kritische lading krijgen.’

Top Format werkt regelmatig voor NPO 3FM. Begin vorig jaar werd nog nieuwe vormgeving opgeleverd. Het is de bedoeling dat het bedrijf de komende jaren de vormgeving blijft produceren.