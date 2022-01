Jan Paul Grootentraast presenteert vanaf maandag de middagshow op Sublime. Hij gaat het middagprogramma tussen 16:00 en 19:00 uur maken. Dat tijdslot is eigenlijk in handen van Angelique Houtveen, maar zij is overspannen uitgevallen.

Jan Paul had van 2016 tot 2018 zijn eigen programma in de nacht van NPO Radio 2. In februari 2018 stopte hij met de show; hij vond het nachtprogramma moeilijk te combineren met zijn overige bezigheden. Later werd hij invaller bij Radio Veronica.

Angelique Houtveen

Angelique meldt in een bericht op Instagram dat ze ‘een pittig jaar’ achter de rug heeft: “Ik voelde deze klachten al langer, heb geprobeerd ermee aan de slag gegaan zonder werk te verzuimen maar dat werd steeds lastiger, ik herstelde niet. Dus na gesprekken met een coach en psycholoog er echt even uit, wat ook betekent: even geen radio maken.”

Foto: Hans-Peter van Velthoven