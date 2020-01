De luisteraars van Radio Veronica zijn ‘geen gezellige luisteraars’. Dat zegt Jan Paparazzi in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’ van Joost Strootman, de producer van NPO Radio 2-dj Bart Arens. “Ik word er zeker niet vrolijk van”, zegt Jan over de mensen die naar Radio Veronica luisteren.

Jan Paparazzi was bij Radio Veronica onder meer sidekick van Robert Jensen en later bij Martijn Muijs, op vrijdagavond. “Dus ik weet hoe die Radio Veronica-luisteraars zijn”, stelt hij. “Die mensen zitten het liefst de hele dag in de vrachtwagen en dan horen ze The Red Hot Chili Peppers uit te boxen. Als je dan van die plaat een stukje af haalt, dan bellen ze op of het de volgende keer helemaal gedraaid kan worden. Ik vind het geen gezellige luisteraars. Ik word er zeker niet vrolijk van.”

Ochtendshow met Robert Jensen

Jan was vanaf augustus 2010 sidekick van Robert Jensen op Radio Veronica. Een half jaar later stopte de ochtendshow alweer. “De strijd was niet te winnen bij Radio Veronica”, stelt Jan over de korte duur van het ochtendprogramma. “De items die we deden, stonden zo haaks op wat de Veronica-luisteraars wilden. Die items werden online gigantisch goed terugbeluisterd. Maar ja, als er dan weer een Guns N’ Roses na kwam…”

De muziek was totaal niet in lijn met de inhoud van de ochtendshow, stelt Jan. “Mensen die de items wilden horen, wachtten wel totdat ze online stonden. Die gingen niet naar die zure gitaarmuziek luisteren. Dat was natuurlijk wel heel jammer.”

Jan Paparazzi presenteert tegenwoordig dagelijks een programma op Sterren NL. Een comeback op landelijke radio, samen met Robert Jensen, zit hij voorlopig niet gebeuren. “Omdat angst regeert. De partijen zijn dichtgesmeerd, het is allemaal afgekaart. Iedereen zit ergens, waar zou het moeten gaan gebeuren?”.