Timo Kamst stopt als Opleidingscoördinator Radio bij de NPO. In april gaat hij de publieke omroep na elf jaar verlaten. “Het was magisch om te zien hoe iemand vanaf zijn/haar eerste demo een ontwikkeling maakte tot de prachtige radiomaker die hij/zij is geworden”, zegt hij op sociale media.

Tot 2016 was Kamst opleidingscoördinator van 3FM. Daarna ging hij onder de naam ‘NPO Campus’ de opleiding van alle publieke radiozenders coördineren.

“Per april ga ik iets totaal anders doen, maar dat komt later. Nu eerst terugkijken op 11 prachtige jaren en al deze mensen dankbaar zijn voor alles wat ik van ze heb geleerd.”

Radio 538

Timo Kamst maakte zijn eerste landelijke programma bij Radio 538. Hij werkte hier al enkele jaren als producer en mocht in 2003 zijn eerste nachtprogramma gaan maken.

Vanaf 1 januari 2004 maakte Kamst onderdeel uit van Yorin FM. Hier maakte hij ’s avonds en ’s nachts programma’s. In 2006 maakt hij de overstap naar Slam!FM en presenteerde in het weekend, de avond en uiteindelijk in de ochtend. Hierna maakte hij de overstap naar 3FM om Iwan Reuvekamp op te volgen als opleidingscoördinator.

Foto: Hans-Peter van Velthoven